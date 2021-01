Dortmund wint ondanks eerste strafschopmisser Haaland, Lukebakio verliest bij terugkeer

Dortmund haalde het zonder zijn geblesseerde Belgen Axel Witsel, Thorgan Hazard en Thomas Meunier met 3-1 van FC Augsburg, dat na tien minuten op voorsprong was geklommen via André Hahn. De Borussen trokken de scheve situatie nog helemaal recht met treffers van Thomas Delaney, Jadon Sancho en een owngoal van Felix Uduokhai. Erling Haaland kwam voor een keer niet tot scoren. Meer nog, de Noorse sensatie miste zelfs een strafschop en dat voor de eerste keer in zijn carrière. In de stand is Dortmund met 32 punten vijfde.

Lukebakio verliest bij terugkeer

Een week na zijn disciplinaire schorsing verscheen Dodi Lukebakio opnieuw aan de aftrap bij de bezoekers, na 77 minuten werd hij naar de kant gehaald. Aanvoerder Dedryck Boyata is er wegens een kwetsuur nog steeds niet bij. Via woelwater Krzysztof Piatek kwam Hertha na 66 minuten 0-1 voor in Frankfurt, maar een minuut later hingen de bordjes al in evenwicht na de gelijkmaker van André Silva. Martin Hinteregger zorgde na 84 minuten voor de 2-1, André Silva legde na 95 minuten met zijn tweede van de namiddag de 3-1 eindstand vast. Frankfurt staat knap derde met 33 punten, Hertha is met zeventien punten op de veertiende plaats terug te vinden.