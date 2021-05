Dortmund wint gemakkelijk tegen Mainz en heeft Champions League-ticket beet

BundesligaDortmund heeft Mainz met 1-3 verslagen. De ploeg van Thomas Meunier en invaller Thorgan Hazard kwamen al vrij snel op voorsprong via de Portugese linksachter Guerreiro en ook kapitein Marco Reus pikte voor het rustsignaal zijn doelpuntje mee. Na de pauze had Dortmund de match onder controle en diepten ze hun voorsprong nog verder uit. Invaller Julian Brandt deed de boeken helemaal toe. Quaison redde met een penalty in de absolute slotfase de eer voor Mainz. Dortmund springt dankzij deze overwinning over Wolfsburg naar de derde plaats in de Bundesliga, dat gisteren gelijkspeelde tegen Leipzig. Door het verlies van Frankfurt is Dortmund is nu ook zeker van een ticket voor de Champions League volgend seizoen.