Dortmund wint Belgische topper bij Wolfsburg: invaller Haaland slaat acrobatisch toe bij comeback maar niet iedereen is daar even blij mee

Voetbal Haaland heeft met 144,2 miljoen euro hoogste marktwaar­de, Lukaku en De Bruyne in toptien en De Ketelaere op 18,2 miljoen ingeschat

Erling Haaland prijkt voor het eerst bovenaan de lijst van waardevolste voetballers ter wereld. Het studiebureau KPMG Football Benchmark schat zijn huidige prijs in op 144,2 miljoen euro, Kylian Mbappé zakt met 139,5 miljoen euro naar de tweede plek. Van de spelers in de Belgische competitie is Charles De Ketelaere nu al 18,2 miljoen euro waard.

15 oktober