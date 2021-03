Dortmund naar halve finales Duitse beker na zuinige zege bij Mönchengladbach

Nu Bayern München uitgeschakeld is in de Duitse beker, hebben alle andere ploegen hun ogen op de DFB Pokal gericht. Zeker Borussia Dortmund, dat het zwakke seizoen in de beker wil goedmaken. Al was de tegenstand in de kwartfinale met Mönchengladbach niet van de poes. En Dortmund kreeg al na drie minuten een stevige waarschuwing. Thuram verlengde van dichtbij voorlangs. Enkel Haaland kwam voor rust nog dicht bij een doelpunt. De Noor miste zowaar oog in oog met doelman Sippel. Een doelpunt van Thuram werd - terecht - afgekeurd voor buitenspel.