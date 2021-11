Dortmund komt op één punt van Bayern na late zege tegen Stuttgart

Time-Out Thomas Müller toont schrikwek­ken­de foto van zijn voeten: “Ik moet dringend langs bij Nagelsmann”

Na een EK voetbal dat voor de Mannschaft al in de achtste finales strandde tegen Engeland, begint Thomas Müller (31) aan een nieuw seizoen met Bayern in de Bundesliga. Dat doet hij door een foto, genomen tijdens zijn vakantie op Sardinië, te posten van zijn voeten. Geen fraai zicht. Blauwe tenen, kapotte nagels, samengegroeide deeltjes. Müller ziet er duidelijk de humor wel van in: “Ik moet wel eens dringend langs bij Nagelsmann.” De ex-coach van Hoffenheim en RB Leipzig (34) is sinds dit seizoen de nieuwe trainer van Bayern.

28 juli