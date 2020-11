BUNDESLIGA. Bayern morst met punten, Leverkusen-doelman gaat gruwelijk in de fout, Raman wacht nu al 25 wedstrijden op overwinning met Schalke

VIDEO: Leverkusen-doelman Hradecky gaat gruwelijk in de fout

Bayern blijft ondanks de remise nog wel koploper in de Bundesliga met 19 punten. Leverkusen heeft 1 punt minder en bezet nu de tweede plaats. Verder blijft het kommer en kwel voor Schalke. De ploeg uit Gelsenkirchen verloor in eigen huis het Wolfsburg van Koen Casteels met 0-2. Benito Raman kwam na 39 minuten invallen voor Amine Harit. Toen stond de eindstand al op het bord. Schalke is 17de in de stad met 3 punten. Het is overigens al 25 wedstrijden geleden dat Schalke nog eens kon winnen in de competitie. Nooit moest een ploeg in de Bundesliga langer wachten op een overwinning.