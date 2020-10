Borussia Dortmund pakt nipte zege in Hoffenheim na gouden wissels, Bayern eenvoudig langs Arminia Bielefeld

Bundesliga Duitsland smult van Nederland­se parel Joshua Zirkzee, meer dan louter lookalike Van Hooijdonk: “Waarom niet bij Feyenoord?”

15 juni Er is niet alleen de weelderige haardos, hij is ook een grote en sterke spits mét techniek. Kan machtige goals maken op vrije trap (zie video hieronder). Joshua Zirkzee (19) had bij Feyenoord zomaar kunnen uitgroeien tot een tweede Pierre van Hooijdonk. In de Kuip zal er vooral even hard gevloekt geweest zijn, nadat Zirkzee zaterdag al zijn vierde goal voor Bayern maakte. Alleen Gerd Müller scoorde vaker in zijn eerste acht duels voor Bayern.