“Bayern München wil salaris van ongevaccineerd vijftal tijdelijk niet betalen”

Volgens BILD werden in dat gesprek meerdere mogelijkheden besproken om te voorkomen dat hun ploeggenoten de komende weken het gevaar lopen besmet te raken. De topclub is nog altijd van mening dat niet vaccineren een vrije keuze is, maar twijfelt of het vijftal de komende weken nog wel aan de groepstraining kan deelnemen. Daarom is het inhouden van hun salaris een optie. De club voelt zich benadeeld door de keuze van de spelers om geen prik tegen corona te nemen. “De spelers is gevraagd om niet alleen aan zichzelf te denken, maar ook aan de club”, schrijft de Duitse krant.