Bayern München en RB Leipzig spelen 3-3 gelijk in spektakelstuk

Leipzig was niet naar de Allianz Arena gekomen om te verdedigen en kwam na een snelle omschakeling in de 19e minuut op 0-1 via Christopher Nkunku. Jamal Musiala, net ingevallen voor Javi Martinez, die wegens spierklachten niet verder kon, zorgde na een half uur voor de gelijkmaker. Bayern drukte even door en kwam enkele minuten later via Thomas Müller op 2-1. Net als bij het eerste doelpunt was de assist van Kingsley Coman. Justin Kluivert zorgde in de 36e minuut met zijn eerste doelpunt voor Leipzig voor de 2-2 ruststand.