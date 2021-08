Bayern-fans fluiten Sané uit en juichen bij wissel, maar speler krijgt snel steun: “Leroy fluit toch ook niet als zij iets fout doen op hun werk”

Bayern-trainer Julian Nagelsmann trad Müller bij. “Veel mensen die op de tribune zaten, zullen ook al wel eens een fout gemaakt hebben op hun werk. Dan komt Leroy toch ook niet fluiten”, haalde hij scherp uit. “Ik denk niet dat het goed doet om hem uit te fluiten. Er moet altijd een beetje respect zijn.” Ook Nagelsmann gaf nog aan Sané te blijven steunen: “Zo krijgen we hem weer op de rails, want hij is een speler met uitzonderlijke kwaliteiten.”

Voormalig voorzitter Karl-Heinz Rummenigge reageerde bij Bild Live op het incident: “Ik heb medelijden met hem. Hij probeert het wel, maar speelt zonder zelfvertrouwen. Met zijn transfersom en zijn salaris, komt de kritiek van de fans dan stilaan los.” De situatie van Sané deed Rummenigge een parallel trekken met de kritiek die Arjen Robben te verduren kreeg na zijn penaltymisser in de Champions League-finale van 2012. “Arjen stond op het punt om een transferverzoek in te dienen, maar daar gingen we niet in mee. Hij was een belangrijke speler voor Bayern, we steunden hem. Een jaar later was bij de matchwinner in de Champions League-finale tegen Dortmund”, besloot de ex-voorzitter op een hoopvolle noot.