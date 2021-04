(Alweer) met dank aan Haaland: tienkoppig Dortmund boekt cruciale zege bij Wolfsburg en doet helemaal mee voor CL-ticket

‘t Was een cruciale wedstrijd voor beide ploegen met het oog op Champions League-deelname. Vooral voor Dortmund dan: verliezen betekende zo goed als zeker geen kampioenenbal. Maar Dortmund deed wat het moest doen. En eigenlijk stond die zege in de sterren geschreven. De Borussen kunnen duizelingwekkende statistieken voorleggen tegen Wolfsburg, duidelijk hun favoriete tegenstander. Dortmund is al 11 matchen ongeslagen én slikte bovendien al 5,5 jaar geen doelpunt meer tegen de Wolven. De laatste zege van Wolfsburg tegen Dortmund dateert van 30 mei 2015. Toen won het de Duitse Beker, onder meer dankzij een goal van... Kevin De Bruyne.

Nochtans was Wolfsburg vandaag lange tijd de betere van Dortmund. Het creëerde voldoende kansen, maar slaagde er maar niet in te scoren. Het kanon van prijsschutter Weghorst zweeg 90 minuten. Dan weet je dat het moeilijk wordt. Zeker als aan de overzijde ene Erling Haaland rondloopt. De Noor kreeg twee grote kansen en bleef evenveel keer koelbloedig. Eerst stuurde een ongelukkige Baku hem ongewild diep, in de tweede helft volgde een geweldige doorsteekpass van Dahoud. Casteels was telkens kansloos op de fraaie afwerking van Haaland. Nummer 24 en 25 van het seizoen voor hem. Wolfsburg was moedig, maar rekende ook na de rode kaart van Bellingham niet af met zijn Dortmund-trauma.