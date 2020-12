Alweer Lewandowski! Poolse topschutter schenkt Bayern in ultiem slot zege in topper tegen Leverkusen

Maar de laatste weken is een nieuw patroon ontstaan in de Bundesliga. Bayern kwam voor de topper van vanavond de laatste zes (!) competitiewedstrijden telkens op achterstand, maar verloor die nooit. Drie keer won de Rekordmeister, drie keer werd het een gelijkspel. Leverkusen hield makkelijk stand, maar gaf vlak voor rust de gelijkmaker in geschenkverpakking weg na een knullig misverstand tussen Tah en Hradecky. Lewandowski - wie anders? - profiteerde er maar wat graag van. 1-1 halfweg.

De geweldige openingsgoal van Schick:

Na de pauze was het vooral Bayern dat het meest aanspraak maakte op de zege. Gnabry zag zijn overhoeks schot gered door de vingertoppen van Hradecky, het geplaatste schot van Musiala stierf uiteen op de paal. Leverkusen leek een gelijkspel over de streep te trekken, ware het niet dat Lewandowski in de ultieme slotfase alweer genadeloos toesloeg. De kersverse FIFA-speler van het jaar profiteerde optimaal van dom balverlies van Tah en knalde Bayern - via het been van Tapsoba - naar de leidersplaats. De Rekordmeister heeft nu twee punten meer dan Leverkusen en Leipzig.