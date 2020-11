16-jarige Moukoko maakt historisch debuut, Haaland bezorgt Dortmund met vierklapper simpele zege

Van bij de aankomst van de Dortmund-bus tot het eerste fluitsignaal waren alle camera’s gericht op één man, of zeg maar jongen: Youssoufa Moukoko. Gisteren pas 16 jaar, vandaag al klaar om zijn debuut op het hoogste niveau te maken. En dat debuut kwam er, weliswaar pas op het einde van de tweede helft. Moukoko mocht voor de rust nog even bekomen van alle spotlights.

Al konden zijn ploegmaats die schijnwerpers de eerste 45 minuten niet meteen naar zichzelf toetrekken. Dortmund speelde ongeïnspireerd en slordig, Hertha nam maar wat graag het initiatief over. Lukebakio zorgde met een schicht voor het eerste gevaar, maar het was vooral zijn ploegmaat Cunha die zeer bedrijvig was. Iets voorbij het halfuur strafte de Braziliaan de foutenlast van de Borussen op heerlijke wijze af. Hij draaide zich goed vrij en draaide de bal perfect buiten het bereik van Bürki. Dortmund had de boodschap eindelijk begrepen en werd gevaarlijk. Golden Boy Haaland was echter niet bij de les om de gelijkmaker voor een leeg doel binnen te tikken.

Dat was de Noor wel na de rust. En hoe. Op 4 minuten tijd toonde Haaland even waarom hij precies tot Golden Boy gekroond is. Met een intikker voor een leeg doel en een heerlijk gekruist schot. Orde op zaken. Een kwartier later liet Haaland de topsprinter in zich nog even ontwaken om zijn hattrick compleet te maken. Na twee goals tussendoor volgde ook nog zijn vierde. Haaland: een complete spits. Fenomeen met een grote F. De spotlights helemaal weg van Moukoko.

Voor even dan toch, want vijf minuten voor tijd was het langverwachte moment daar. Het 16-jarige wonderkind kwam zijn voorbeeld in de spits aflossen en dartelde daar nog even vrolijk rond. Het startschot van een veelbelovende carrière is gegeven. Krijgt het dinsdag al een vervolg tegen Club Brugge? Dan wordt Moukoko meteen ook de jongste debutant ooit in de Champions League. To be continued.

Het historische debuut:

De hattrick van Erling Haaland:

