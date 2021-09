Zwitserse aanvoerder Xhaka legt positieve coronatest af

Buitenlands voetbal CEO Spartak twijfelt al na enkele dagen over transfer Caufriez: “Misschien was dit een vergissing”

14:36 De opvallendste transfer op Stayen was ongetwijfeld die van Maximiliano Caufriez (24) naar Spartak Moskou. De Russen legden maar liefst 3 miljoen euro op tafel voor de verdediger. Yevgeny Melezhikov, de CEO van Spartak, laat zich al na een paar dagen laatdunkend uit over de Belg: “Ja, hij is van lagere kwaliteit dan Gigot, maar laat ons afwachten vooraleer we conclusies trekken.”