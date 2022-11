Zwicht Cristiano Ronaldo voor het geld? Saoedische club zwaait met cheque van 216 miljoen euro voor drie jaar

Buitenlands voetbalNu Cristiano Ronaldo verlost is van zijn contract bij Manchester United, is het wachten op welke clubs de Portugees het hof gaan maken. De eerste kandidaat bood zich alvast aan: de Saoedische club Al-Nassr deed CR7 een contractvoorstel van 225 miljoen dollar - ofte: 216 miljoen euro - voor drie jaar. Zwicht Ronaldo voor de petrodollars en gaat hij tot z’n veertigste in de woestijn spelen?

Kiest Cristiano Ronaldo op z’n 37 voor het geld of gaat hij nog een sportieve uitdaging aan? Tot vorige week lag de Portugees nog onder contract bij Man United maar nu is hij een free agent. Ronaldo had zich onmogelijk gemaakt na een ruchtmakend interview. Hij voelde zich verraden en ongewenst, vertelde CR7, die onder coach Erik ten Hag geen titularis meer was bij Man U, waar hij 450.000 euro per week verdiende.

Een lachertje vergeleken met het bod dat Al-Nassr hem nu deed: 216 miljoen euro voor drie jaar. Omgerekend: 1,38 miljoen euro per week. De enige die nog wekelijks nog méér centen op z'n rekening ziet verschijnen, is Kylian Mbappé. PSG betaalt hem de komende drie jaar 630 miljoen, inclusief alle bonussen en tekengelden. Na belastingen houdt hij er netto nog ongeveer de helft van over, wat op weekbasis overeenkomt met 2 miljoen euro.

Volgens de Amerikaanse zender CBS zijn de onderhandelingen tussen Ronaldo en de Saoedische club al in de zomer begonnen. Na het WK zou hij z'n antwoord geven. Dat geeft hem de tijd om mogelijk andere opties in overweging te nemen. Want ook al is Al-Nassr na Al-Hilal de meest succesvolle club in Saoedi-Arabië, toch spreekt die competitie niet echt tot de verbeelding. Als Ronaldo eerder al op een transfer aasde omdat Man U zich niet kon kwalificeren voor de Champions League, dan lijkt de woestijn niet de uitdaging waar CR7 naar op zoek is.

Financieel mag het voorstel ook wel aanlokkelijk zijn, vraag is of Ronaldo dat geld nog nodig heeft: volgens Forbes rondde hij in 2020 al de kaap van 1 miljard dollar aan inkomsten. Veertig procent daarvan haalt hij uit commerciële partnerships met onder Nike en Tag Heuer.

Voorlopig ligt Ronaldo’s focus bij de Seleção en het WK - morgen wacht hen Uruguay en winst brengt hen in de achtste finales.

