Zus van Cristiano Ronaldo gelooft niet dat superster positief testte: “Dit is het grootste bedrog dat ik ooit heb gezien”

Buitenlands voetbalDe positieve coronatest van Cristiano Ronaldo (35) maakt heel wat emoties los bij zijn zus Katia (44). In een Instagrampost trekt ze de geloofwaardigheid ervan ferm in twijfel. “Dit is het grootste bedrog ooit.”

Afgelopen dinsdag maakte de Portugese voetbalbond bekend dat hun sterspeler Cristiano Ronaldo positief testte op het coronavirus - ‘t was uiteraard wereldnieuws. De spits van Juventus heeft geen symptomen en het is ook onduidelijk hoe hij het virus precies heeft opgelopen. Hoe dan ook moest hij in verplichte quarantaine. Het Nations League-duel tussen Portugal en Zweden ging wel door. Ook zonder Cristiano Ronaldo won de - nog steeds regerende - Europese kampioen met 3-0. Ronaldo zelf verliet gisteren het trainingscentrum in Lissabon en trok per privéjet richting Turijn, waar hij zijn quarantaine zal uitzitten.

Ronaldo die positief test op het coronavirus: zijn zus Katia Aveiro gelooft er maar weinig van. Net nadat het nieuws bekend gemaakt werd, stuurde ze een explosieve Instagramstory de wereld in. “Als het aan Cristiano is om de wereld wakker te schudden, dan kan het niet anders dan dat hij een gezant van God is”, schrijft ze cynisch. “Ik denk dat er nu een paar duizend mensen evenveel zullen geloven in deze pandemie, in de tests en in de genomen maatregelen als ik. Dit is het grootste bedrog dat ik ooit heb gezien. Een zin die ik vandaag met bewondering las: ‘Het is genoeg geweest, al dat bedrog.’ Open jullie ogen.”

Corona bij Juve

Intussen neemt de coronacrisis over heel Europa weer aan kracht toe. Ook bij Juventus, de club van Ronaldo, krijgen ze het zwaar te verduren. Naast hun sterspeler moet ook heel de ploeg - wéér - in quarantaine na een positieve test van de Amerikaanse zomeraanwinst Weston McKennie.

Volledig scherm © Photo News

Het is de bedoeling dat de andere spelers van Juventus in een ‘teambubbel’ blijven. Ze mogen geen contact hebben met mensen van buiten de groep. Dat was twee weken geleden ook al het geval toen twee medewerkers van de club besmet bleken te zijn. Ook de beloften van Juventus zitten voorlopig afgezonderd van de buitenwereld, omdat twee spelers positief hebben getest.

Komende zaterdag speelt Juventus in de Serie A tegen Crotone. Volgende week dinsdag staat een Champions League-wedstrijd uit bij Dinamo Kiev op het programma. Die wedstrijden gaan vooralsnog door. In principe zonder Cristiano Ronaldo.

Volledig scherm De Instagramstory van Ronaldo's zus © Instagram Katia Aveiro

Volledig scherm © AP