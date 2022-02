Zure avond voor Courtois en co: Real Madrid sneuvelt in Copa del Rey na late tegengoal, Hazard valt zelfs niet in

Serie A “Jouw leven is voorbij, zigeuner”: wie is Dusan Vlahovic (22), de nieuwe Ju­ve-spits van 70 miljoen die uitgespuwd wordt door de Fiorentina-fans?

Uitgespuwd door de die hard-fans. Want een transfer naar de aartsrivaal, dat is not done. Dusan Vlahovic (22) zorgt voor opschudding in Firenze door Fiorentina in te ruilen voor Juventus. Prijskaartje? Ruim 70 miljoen euro - de duurste wintertransfer in Italië. En zeggen dat ‘La Viola’ er zelf nog geen twee miljoen voor neertelde. Wie is die Servische sluipschutter? En wat maakt de overgang zo gevoelig?

28 januari