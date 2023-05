“Zulke fouten bepalen het hele seizoen”: clubeigenaar Ronaldo furieus na “onbegrijpelijke beslissing” scheidsrechter

Drama in het José Zorrilla Stadion gisterenavond. Op vijf speeldagen van het einde staat promovendus Real Valladolid op slecht één punt van de degradatiezone in La Liga. De thuismatch tegen Sevilla was dus van cruciaal belang. Vlak voor de rust - na een doelpuntloze eerste helft - trapte verdediger Escudero geweldig op doel. De knal verdween tegen de netten, maar het doelpunt ging opvallend genoeg niet door. Tijdens de vlucht van het schot floot scheidsrechter Miguel Angél Ortiz Arias de eerste helft af.

Na een sterke eerste helft, ging de thuisploeg helemaal kopje onder in de tweede periode. Sevilla bleek een klasse te groot en uiteindelijk eindigde de match op 0-3. Het incident van eerder op de avond bleef nazinderen, ook op sociale media. Voetballegende én clubeigenaar Ronaldo Nazario voelde zich sterk benadeeld: “Onaanvaardbaar wat er vandaag in Zorrilla is gebeurd. Tot nu toe hebben we gezwegen, omdat we onze onvrede probeerden te rechtvaardigen op een officiële manier. Maar genoeg is genoeg! Dit is betaald voetbal en wij eisen een uitleg. Zulke fouten kunnen een heel seizoen veranderen.”