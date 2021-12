Zuid-Afrika van Hugo Broos vangt bot bij FIFA na klacht over mogelijk matchfixing

WK voetbalDe wereldvoetbalbond FIFA heeft de klacht van Zuid-Afrika over mogelijk match fixing in de WK-kwalificatiematch tegen Ghana verworpen. De Zuid-Afrikaanse voetbalbond - waarbij Hugo Broos als bondscoach aan de slag is - kan wel nog in beroep gaan tegen de beslissing.

Zo'n drie weken geleden speelde Zuid-Afrika een beslissende wedstrijd in de WK-kwalificatie tegen Ghana. De ploeg van Hugo Broos had genoeg aan een gelijkspel om de laatste voorronde te bereiken, maar de Senegalese arbitrage besloot er anders over. Dankzij een controversiële strafschop won Ghana met 0-1 en mochten Broos en co de WK-droom opbergen. “Het gaat niet alleen om de strafschop, maar over de hele wedstrijd”, vertelde Hugo Broos vorige week in HLN Sportcast. “De scheidsrechter heeft 71 beslissingen genomen, waarvan er 47 fout waren. Dat heeft de analyse uitgewezen. En 90 procent van die 47 foute beslissingen was tegen ons.”

De Zuid-Afrikaanse voetbalbond diende een klacht voor matchfixing in bij de FIFA, die bekend maakte een onderzoek te starten. Dat onderzoek heeft blijkbaar tot niets geleid, want de FIFA maakte vandaag in een statement bekend dat het de klacht van Zuid-Afrika niet-ontvankelijk verklaard heeft. De Zuid-Afrikaanse voetbalbond kan wel nog in beroep gaan tegen het verdict.

Broos voelde de bui vorige week al hangen. “Zoiets moet je zwart op wit kunnen bewijzen. Was hij wel omgekocht? Was hij niet onder druk gezet? Of had hij gewoon een heel slechte dag? De cijfers zijn er, maar is dat voor de FIFA voldoende? Ik denk zelf dat we niet moeten rekenen op een replay.” Broos krijgt voorlopig dus gelijk.