“Zoveel zwarten en moslims in mijn team kan niet": PSG-coach Galtier in zwaar weer nu kwalijke oude uitspraken lekken, Fransman zelf ontkent

“Hij vertelde dat hij de avond daarvoor naar een restaurant was geweest en dat iedereen hem ‘aanviel’ over het feit dat Nice een team vol zwarte spelers heeft”, aldus Fournier in de mail. Daardoor zouden de fans zich niet kunnen identificeren met de spelers, zo was de redenering van Galtier. Fournier: “Hij zei: ‘Julien, je moet je realiseren in welke stad we zijn. Ons team komt niet overeen met wat de mensen willen. En met wat ik wil’. Er was dus geen sportief argument. Het waren enkel religieuze argumenten gebaseerd op huidskleur. Hij vertelde me ook dat ik een team vol ‘uitschot’ had gebouwd met spelers die de helft van hun vrijdag in de moskee zitten.”