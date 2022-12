Zorgen bij Man United om man van 85 miljoen Jadon Sancho, die bij Nederlandse amateurclub aan conditie werkt: “Fysiek én mentaal probleem”

Buitenlands voetbalHet gaat niet goed met Jadon Sancho (22). Bij de jonge voetballers die de wereld zouden veroveren ooit in één adem genoemd met Erling Haaland en Kylian Mbappé, vandaag op de dool bij Manchester United. Sancho is fysiek én mentaal niet in orde, zo stelt trainer Erik ten Hag. “We proberen het op te lossen en hem er weer bovenop te helpen.”

“Daar is-ie!” Op woensdag 23 november troepen plots enkele jonge mannen samen aan het hek van de velden van OJC Rosmalen, een Nederlandse amateurclub. Ze hebben gehoord dat een Engelse vedette hún lokale club heeft uitgekozen om aan zijn conditie te werken. “Transfer naar OJC, toch?”, grapt een van hen.

De Engelse vedette is niemand minder dan Jadon Sancho. Ooit de meest waardevolle jonge voetballer ter wereld, tegenwoordig in een dip om U tegen te zeggen. Sancho werkt bij Rosmalen een individueel trainingsprogramma af onder begeleiding van enkele kennissen van Man United-trainer Erik ten Hag.

Het doel? Sancho weer naar een acceptabel niveau stuwen, want de Engelsman is totaal niet in vorm. Vlak voor hij wordt gespot in Rosmalen, verwijdert hij al zijn posts op Instagram - een moderne manier om te laten weten dat er iets scheelt. Sancho beleeft dan ook geen prettige tijden: bij Man United, de club die hem in de zomer 2021 voor 85 miljoen euro overnam van Dortmund, draait het niet. Dit seizoen staat zijn teller op drie goals en één assist in tien wedstrijden. Op 22 oktober speelt hij zijn laatste wedstrijd, tegen Chelsea. In de laatste vier wedstrijden voor de WK-break komt hij niet in actie. De reden? Ziekte, zo luidt het.

Het hoeft dan ook niet te verbazen dat hij in november geen deel uitmaakt van de Engelse WK-selectie van Gareth Southgate. Pijnlijk. Ook de winterstage van Manchester United in Spanje laat Sancho aan zich voorbijgaan - in samenspraak met Ten Hag en de club blijft hij individueel trainen. “Jadon verkeert niet in een goeie conditie”, aldus Ten Hag. “Hij volgt een fysiek programma. Het doel is om hem zo snel mogelijk te laten terugkeren, maar ik kan niet inschatten wanneer dat zal zijn.”

Dat Southgate hem links liet liggen, vindt Ten Hag niet meer dan normaal. “Er is veel concurrentie in de Engelse selectie. Zelfs op het WK was het moeilijk te zeggen wie zou spelen, met zoveel talent in het aanvallende compartiment. Als je het niet week in week uit toont, kan je uit de boot vallen - dat is wat er is gebeurd. Bij het begin van de competitie speelde hij enkele goeie matchen, maar daarna kende hij een dip.”

Ten Hag heeft gelijk. Het seizoensbegin van Sancho is inderdaad oké - in de eerste zeven wedstrijden scoort hij nog drie keer. Maar gaandeweg zakt de winger weg. “Meestal komt zoiets traag”, vertelt Ten Hag. “Je kon het al zien, maar de statistieken bevestigden het ook. Zijn belangrijke momenten en acties werden minder en minder.”

Het verval van Sancho roept de nodige vragen op, want het probleem lijkt verder te gaan dan het fysieke. “Ik heb meerdere gesprekken gehad met Jadon en het is inderdaad een combinatie met het mentale aspect. We proberen het op te lossen en hem er weer bovenop te helpen.”

Dat zal nodig zijn. Want op zijn geliefkoosde linkerflank is Sancho momenteel voorbijgestreefd door de 18-jarige Alejandro Garnacho. De Argentijn maakte vorig seizoen indruk bij de beloften en grijpt dit seizoen de kansen die krijgt van Ten Hag met beide handen. Vlak voor de WK-break bezorgde hij Man United nog de drie punten met een sensationele winning goal op het veld van Fulham.

Misschien kan Sancho een voorbeeld nemen aan ploegmaat Marcus Rashford. Ook die staat er weer helemaal na een gigantische dip vorig seizoen. Rashford speelde zich zelfs in de WK-selectie en scoorde in Qatar twee keer. Kan Sancho dezelfde mentale veerkracht opbrengen? Het talent is er, nu het kopje nog.

