Zo vierde man van de match Kevin De Bruyne de zege tegen Arsenal: “Door ongeveer 15 interviews te doen”

KIJK. De heerlijke 1-0 van Kevin de Bruyne

Zijn trainer prikkelt. Zijn trainer zalft. Pep Guardiola zei het zoals het was: hoe meer De Bruyne kan rennen, hoe beter hij wordt. “Wanneer we Kevin kunnen vinden en wanneer hij kan lopen, dan is hij niet af te stoppen.”

Guardiola noemt hem de meester van de assists, maar legde ook uit, waarom hij de voorbije weken detailkritiek heeft gegeven op zijn spel. Het is een tactisch en een fysiek verhaal. De reden ook waarom hij hem een aantal keer vroegtijdig naar de kant heeft gehaald, zoals tegen Bayern.

Zo zei Guardiola woensdag: “Kevin is… Wel, ik probeer hem altijd te pushen. En ik voelde dat hij eigenlijk beter kon. In deze opstelling, in dit type match kon hij met meer vrijheid lopen. Lange ballen, afvallende ballen. Met Erling voorin is hij zo gevaarlijk.”

Over zulke uitspraken struikelt De Bruyne doorgaans minder dan de buitenwereld. In de grootste matchen stelde zijn trainer hem altijd op. Wissels begrijpt hij niet altijd, maar een conflict kan in zijn ogen geen kwaad. De Rode Duivel is een perfectionist. Hij streeft het beste na en haalt er energie uit. De wil is zo groot. Zoals hij woensdag nog eens toonde tegen Arsenal in de Premier League.

Zelf haalde De Bruyne nadien minder hard uit dan op het veld. Het was al na middernacht toen hij aan zijn laatste interviewronde begon.

Betaalt Haaland jou eindelijk terug voor die assists?

“Misschien. Maar het hangt er gewoon van af. Ik denk dat er woensdag wat meer ruimte was door de manier waarop Arsenal druk zette. We creëerden wat kansen.”

Wordt Haaland eindelijk meer betrokken in het spel?

“Dat is al eerder gebeurd, hoor. Het hangt er maar vanaf tegen wie je speelt. Er is achterin gewoon meer ruimte bij Arsenal, omdat ze man tegen man spelen. Dat betekent dat er meer kansen voor mij zijn om de ruimte in te duiken en de bal te pakken. Ik denk dat we voldoende kansen hebben gecreëerd. En vandaag (gisteren, red) had ik een beetje meer vrijheid.”

Pep Guardiola zei dat je niet af te stoppen was.

“Dat weet ik niet. Ik probeer gewoon zo goed mogelijk te voetballen. Het was prima. Ik koos de juiste momenten om in de rug van de tegenstander te duiken. En ik denk dat we Arsenal in die eerste helft af en toe echt pijn hebben gedaan. Maar we hadden meer kunnen scoren.”

De Bruyne.

Geniet jij van zulke grote avonden?

“Ik denk dat iedereen in dit soort wedstrijden wil spelen. We hebben het geluk dat we al vaak zulke matchen hebben gespeeld. Het is geweldig om voor deze prijzen te vechten - we gaan door tot het einde van het seizoen.”

Is een treble, met een titel, de FA Cup en de Champions League, dichterbij dan ooit?

“Dat is moeilijk te zeggen. In andere seizoenen zijn we er ook dichtbij geweest. In 2019 wonnen we alle bekers in Engeland, maar verloren we van Tottenham in de laatste minuut van de kwartfinales van de Champions League. It happens. Het is sowieso zo moeilijk om erover na te denken. Omdat het schema zo zwaar is. We hebben niet eens de tijd om na te denken over wat er in twee weken kan gebeuren, want over drie dagen spelen we weer en moeten we honderd procent klaar zijn. In sommige opzichten is zo’n strak schema goed, zodat je niet de kans krijgt om erover na te denken. Het is leuk en moeilijk, maar daar houden we van.”

Hoe heb je deze triomf gevierd?

“Om eerlijk te zijn: door ongeveer 15 interviews te doen. Toen ik terugkwam in de kleedkamer was het grootste deel van de ploeg al naar huis.”