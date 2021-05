Zlatan deelt nog eens prikje uit, maar Lukaku zet rivaliteit in zijn context: “Zlatan is een geweldige speler”

In de Corriere dello Sport komt Lukaku vandaag voor het eerst terug op het incident: “We stonden achter. Ik had een kans gemist en was een beetje boos. Zijn woorden raakten mij. Ik ben niet tevreden over mijn reactie, maar ik laat me ook niet in een hoekje duwen. Ik ben bescheiden. Ik ben een winnaar. En ik zal tot het einde vechten om mijn teammaats de zege te bezorgen.”

“Ik vind Zlatan een geweldige voetballer. Overal waar hij gepasseerd is, heeft hij prijzen gewonnen. Hij heeft meer dan 500 goals gemaakt in zijn loopbaan. Ik had een geweldige band met hem toen we bij Man United speelden, maar we hebben voetballers als hem nodig in de Serie A. Hij wil winnen. Ik wil winnen met Inter. Ronaldo wil triomferen met Juventus. Nu hebben we ook Mourinho erbij bij Roma. Dat kan alleen maar goed zijn voor het Italiaanse voetbal.”