Zit sensationele transfer van Cristiano Ronaldo naar Man City er dan toch echt aan te komen? Volgens buitenlandse media komt er schot in de zaak

Buitenlands voetbalIn welk truitje speelt Cristiano Ronaldo op 1 september? Als het aan zaakwaarnemer Jorge Mendes ligt, trekt de Portugees naar Manchester City en volgens Portugese media komt er ook schot in de zaak. Ronaldo zou al een gesprek gehad hebben met City-trainer Pep Guardiola én Ronaldo zou zelfs al een persoonlijk akkoord hebben met de Citizens. Officiële bevestiging daarvan is er nog niet.

Een terugkeer naar de Premier League zou in elk geval sensationeel zijn. Cristiano Ronaldo (36) maakte immers naam en faam in... het rode deel van Manchester, door tot 2009 bij Man United de pannen van het dak te voetballen. Hoe geliefd hij op Old Trafford ook is, dat zal natuurlijk snel gedaan zijn als hij naar stadsrivaal Manchester City trekt.

Op het Italiaanse Sky Sport Italia klonk eerder al dat Cristiano Ronaldo z'n ploegmakkers bij Juventus reeds had laten weten dat hij naar City zou trekken. Zo ver zijn we nog niet, maar de geruchten klinken toch steeds luider. Nadat Real Madrid, Manchester United en PSG Jorge Mendes al wandelen hadden gestuurd, ging de makelaar met z'n pronkstuk naar de Citizens.

Gisterochtend trok Jorge Mendes nog in alle haast naar Turijn om er het bestuur van Juventus te spreken, op verzoek van de Italiaanse club, die verveeld zit met de situatie. Hij had er een onderhoud met CEO Maurizio Arrivabene, vice-president Pavel Nedved en sportief directeur Federico Cherubini. Mendes onderhandelde zelf al rechtstreeks met City in de hoop hen te verleiden.

Geen onbelangrijke factor in de transfersaga: de mogelijke transfer van Harry Kane (28) naar Manchester City gaat niet door. Gisteren scoorde hij in de Conference League-voorronde zelfs twee keer tegen Pacos de Ferreira. De Spurs wijken niet af van hun vraagprijs: 175 miljoen euro. Tel daar nog bij dat City al 117,5 miljoen euro op tafel legde voor Jack Grealish...

Liefde bekoeld

Een zijspoor kunnen we het moeilijk noemen, maar CR7 heeft het niet meer naar z'n zin in Turijn. De Portugees begon op de openingsspeeldag - ook op eigen verzoek - op de bank. Hij scoorde nog bijna de winning goal in de slotseconden, maar de VAR verpestte het feestje. “Cristiano zal honderd procent zeker blijven”, wist vicevoorzitter Pavel Nedved achteraf. De liefde van Cristiano voor De Oude Dame bekoelde al op 9 maart jongstleden, toen Juventus op eigen veld werd uitgeschakeld in de achtste finale van de Champions League door FC Porto. In de reacties na afloop – in de pers en op de sociale media onder de fans – werd hoofdzakelijk Ronaldo geviseerd. Gisteren verliet de Portugees het trainingsveld vroegtijdig met een blessure aan de arm.

Madrid leek de ideale bestemming, maar Real-voorzitter Florentino Pérez was daarover duidelijk: “Onmogelijk.” Ook Ronaldo gaf ondertussen aan dat zijn verhaal in de Spaanse hoofdstad geschreven is. Daar zijn ze immers volop bezig met de piste-Mbappé. Een eerste bod van 160 miljoen euro werd al naar de vuilbak verwezen door PSG. Moesten de Parijzenaars nog plooien en hun goudhaantje laten gaan, dan liggen er misschien ook daar toch nog opties voor Cristiano. Gisteren vertoefde Mendes na de middag namelijk in de Franse hoofdstad. Mendes wedt dus nog op verschillende paarden, maar City zou dus wel op kop liggen. Wordt vervolgd.

