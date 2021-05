“Zinédine Zidane lichtte Hazard en co al in over zijn vertrek bij Real Madrid na dit seizoen”

Het was vorige week zaterdag wachten op Zidane voor zijn persconferentie. Waarom hij de pers toen, net na de Champions League-uitschakeling tegen Chelsea en net voor de match tegen Sevilla, later dan normaal te woord stond, is nu geweten. De Fransman had zijn team na de training ingelicht dat hij eind dit seizoen zal vertrekken. Dat nieuws stuurde het Spaanse radiostation Onda Cero de wereld in en is intussen bevestigd door Marca en AS. Er resten Zidane zo nog twee wedstrijden aan het roer van Real: vandaag tegen Athletic Bilbao en volgende week zondag tegen Villarreal. Belangrijke duels, want de Koninklijke kan nog steeds kampioen spelen. De ploeg van Hazard en Courtois volgt op twee punten van leider en stadsrivaal Atlético.