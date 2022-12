“Zijn mijn vrouw en dochter terroristen?”: hoe de Iraanse voetbalheld Ali Daei zijn leven riskeert tegen het regime, maar zich niet de mond laat snoeren

BUITENLANDS VOETBAL Waarom Kevin De Bruyne zijn “norsheid” helpt om te schitteren bij Manchester City, maar niet bij Rode Duivels

De lof was unaniem. Na een gitzwart WK was Kevin De Bruyne (31) allesbepalend bij zijn comeback op clubniveau - twee assists tegen Liverpool. Coach Pep Guardiola zegt dat een “grumpy” De Bruyne het beste in zichzelf bovenhaalt. Waarom geldt die wetmatigheid niet voor de Rode Duivels?

24 december