“Zijn cijfers spreken voor zich”: Sergio Ramos mist twee penalty’s, maar krijgt wereldrecord van ex-Anderlechtspeler wel in het vizier

Buitenlands voetbalMemorabele avond zaterdag voor Sergio Ramos, helaas op meerdere manieren. Met 177 caps wordt de 34-jarige Spanjaard de Europeaan met de meeste interlands achter zijn naam - hij krijgt ook het wereldrecord in het vizier. Máár Ramos miste in zijn jubileummatch tegen Zwitserland ook twee strafschoppen. “Als we voor de derde keer een penalty hadden gekregen, had hij die ook genomen.”

“Het zijn niet onze fouten die ons definiëren, maar de manier waarop we ons focussen op ons volgend doel.” Met een ietwat wollige tweet excuseerde Sergio Ramos zich zaterdagavond laat op ­Twitter voor zijn twee gemiste strafschoppen voor de Spaanse nationale ploeg. Twee zeldzame missers voor de kapitein van Real Madrid en La Selección.

Het was van 9 mei 2018 geleden dat ­Ramos nog een strafschop miste, toen met Real tegen zijn ex-club Sevilla. Nadien zette hij er 25 op rij feilloos om, een specialist dus. Telkens volgens hetzelfde stramien. Trage aanloop, wachten… wachten… wachten... en buiten het bereik van de doelman leggen.

Moreno redt punt

Niet dus tegen Yann Sommer. De Zwitser keepte zich de geschiedenisboeken is. Hij is de eerste doelman die twee strafschoppen van Ramos stopt. De eerste, in minuut 57, was niet eens zó slecht gegeven. Linksonder vanuit het oogpunt van Ramos, zijn favoriete plekje. Sommer lag in de hoek. De tweede, in minuut 80 en nog steeds bij een 1-0-achterstand, was een vreemde mix van overdreven zelfvertrouwen en twijfel. Een ‘Panenka’ naar dezelfde hoek, maar eentje die amper van de grond kwam. Sommer 2 - Ramos 0. “We speelden onlangs met Borussia Mönchengladbach tegen Real Madrid in de Champions League”, verklaarde Sommer zijn reddingen. “Ik heb me toen goed voorbereid op de strafschoppen van Ramos.”

Gelukkig redde Gerard Moreno in de laatste minuut nog een punt voor Spanje. Door dat gelijkspel en de zege van Duitsland tegen Oekraïne is Spanje zijn koppositie in Groep 4 van de Nations League wel kwijt. Spanje moet dinsdag in Sevilla winnen van Duitsland om zich te plaatsen voor de Final Four. En áls de Spanjaarden dinsdag een strafschop krijgen, dan zal die worden omgezet door Sergio Ramos, zo zegt bondscoach Luis Enrique. “De cijfers van Sergio spreken voor zich”, trad ­Enrique zijn 34-jarige kapitein bij. “Als we voor de derde keer een penalty hadden gekregen, had hij die ook genomen. Sergio neemt al onze strafschoppen.”

Een vreselijke baalavond dus voor Ramos, wetende dat die nog zo feestelijk was begonnen. De interland tegen Zwitserland was de 177ste uit de carrière van Ramos, eentje meer dan Gianluigi Buffon. De Italiaanse doelman verdedigde 176 keer het doel van de Azzurri. Ramos begon in 2005 op 18-jarige leeftijd aan zijn interlandcarrière. Hij debuteerde onder wijlen Luis Aragonés met een 3-0-overwinning in een vriendschappelijk duel tegen China. Nu, vijftien jaar later, is Ramos de Europeaan met de meeste caps op zijn conto. Hij maakt jacht op het wereldrecord. Dat is nog steeds in handen van Egyptenaar en ex-Anderlechtspeler Ahmed Hassan. Die speelde 184 wedstrijden voor zijn nationale ploeg. Mocht Spanje zich dinsdag plaatsen voor de Final Four, krijgt Ramos er nog twee extra wedstrijden bij. In dat geval zou hij het record van Hassan kunnen evenaren en breken op het komende EK. Een extra uitdaging om er dinsdag vol voor te gaan tegen de Mannschaft.

Ramos op 7 interlands van recordhouder Hassan

NAAM • PERIODE • INTERLANDS

1. Ahmed Hassan (Egy) • 1995-2012 • 184

2. Ahmed Mubarak (Oma) • 2003-2019 • 179

3. Mohamed Al-Deayea • 1993-2006 • 178

Bader Al-Mutawa (Koe) • 2003-2019 • 178

5. Sergio Ramos (Spa) • 2005-2020 • 177

Claudio Suarez (Mex) • 1992-2006 • 177

7. Gianluigi Buffon (Ita) • 1997-2018 • 176

Hossam Hassan (Egy) • 1985-2006 • 176

9. Amer Shafi (Jor) • 2002-2020 • 174

10. Cristiano Ronaldo (Por) • 2003-2020 • 169

Volledig scherm In 2012 kwam Ahmed Hassan op bezoek bij z'n ex-club RSC Anderlecht, met toenmalig aanvoerder Lucas Biglia. © BELGA

