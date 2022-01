Zijn 12de prijs in het buitenland: Thibaut Courtois speelt met penaltysave cruciale rol in Supercup-winst Real Madrid

Real Madrid, met Courtois in de basis en Hazard op de bank, was torenhoog favoriet tegen Athletic Bilbao, het nummer negen in La Liga. De Koninklijke legde meteen zijn wil op. Benzema, Casemiro en Vinicius kwamen dicht bij de openingstreffer en op slag van rust was het raak. Na een knappe actie van Rodrygo werkte Modric al even subliem af (0-1). Toen Real Madrid kort na de pauze een strafschop kreeg voor hands van Alvárez deed Benzema de boeken al toe (0-2). Al werd het in het slot nog spannend. Militao beroerde de bal met z’n arm in de zestienmeter. De Braziliaan kreeg rood en Athletic-spits Garcia kon er 1-2 van maken vanop de stip. Dat was echter buiten Courtois gerekend. Met een straffe beenveeg hield hij zijn netten schoon en verzekerde hij Real Madrid van de Supercup.