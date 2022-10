Zij de best betaalde, hij de best betaalde wereldwijd: Kylian Mbappé vormde met Trinity Rodman het opvallendste ‘koppel’ op de Ballon d’Or

Ballon d'OrPas op het laatste moment maakte Kylian Mbappé zijn opwachting in het Théâtre du Châtelet in Parijs, maar ongemerkt ging zijn passage op de Ballon d’Or niet voorbij. De PSG-ster (23) werd uitgejouwd bij aankomst , waarna hij ‘slechts’ als zesde eindigde. Maar vooral de vrouw die naast hem zat, gooide hoge ogen. Dat bleek niet het Belgische model Rose Bertram te zijn - naar verluidt de nieuwe liefde in het leven van de spits van PSG - maar wel de dochter van niemand minder dan Dennis Rodman, Trinity (20).

Hij zat er wat onwennig bij maandagavond, Kylian Mbappé. Zijn natuurlijke biotoop situeert zich niet op een gala-uitreiking, wel op het voetbalveld. En al zeker niet vlak naast een opvallende verschijning als de Amerikaanse Trinity Rodman, vrouw die hij ongetwijfeld voor de eerste keer zag en die met de nodige aandacht ging lopen. ‘Die Latex-frau’, titelt de Duitse tabloid ‘Bild’. Volledig in blauw lycra gehuld. Door de organisatie strategisch naast Mbappé geplaatst.

Volledig scherm © AFP

Rodman was als speelster van Washinghton Spirit een van de twintig genomineerden voor de Ballon d’Or voor vrouwen. Trofee die net als vorig jaar naar FC Barcelona-aanvalster Alexia Putellas ging, maar die wel een heel jaar moet voetballen om te verdienen wat Karim Benzema, de Ballon d’Or bij de mannen, op één week bij elkaar speelt. Rodman moest zich tevreden stellen met een negentiende plaats, maar was alles behalve ontgoocheld. “Ik kan niet geloven dat ik hier genomineerd voor ben”, zei ze. “Ik heb zo veel respect voor al deze speelsters, ongelooflijk.”

Volledig scherm © ANP / EPA

Rodman is een van de grote Amerikaanse aanstormende talenten en klaar om in de voetsporen van sterren als Alex Morgan of Megan Rapinoe te treden. Als jongste speelster ooit werd ze op haar negentiende gedraft in de American League (NWSL). In haar eerste jaar leidde ze als rookie Washington naar de titel, waarna haar debuut voor de nationale ploeg volgde. Begin dit jaar zette ze haar handtekening onder een contractverlenging van vier jaar, goed voor 1,1 miljoen euro. Daarmee is Rodman meteen de best betaalde voetbalster in Amerika. Misschien dat het Dennis aanzet een betere relatie met zijn dochter te onderhouden. Onlangs woonde hij samen met zijn derde vrouw Michelle Moyer nog een wedstrijd bij.

En zo is er wel degelijk een link tussen Mbappé en Rodman. Zij de best betaalde, hij de best betaalde. Volgens Forbes is de Franse topspits met maar liefst 131 miljoen euro per jaar de absolute grootverdiener. Dankzij zijn recente contractverlenging de voorbije zomer Messi, Ronaldo en Neymar achter zich gelaten.

Uiteindelijk werd het voor Mbappé alles behalve een hoogdag. Bij zijn intrede aan het Théatre du Châtelet in het hartje van Parijs werd hij door een rist lokale fans zelfs getrakteerd op luid boegeroep. De aanleiding: de geruchten als zou Mbappé aansturen op een vertrek in januari bij PSG. Geruchten die hij zelf evenwel als onzin afdoet. “Ik begrijp het niet. Ik heb hier niets mee te maken.” Franse en Spaanse media beweerden die informatie uit zijn entourage te hebben. Dat omdat de club zich niet aan beloftes zou houden die gedaan zijn bij de contractverlenging van Mbappé afgelopen zomer. “Ik was eigenlijk in schok. (...) Maar alle geruchten zijn vals. Ik ben zeer gelukkig in Parijs.” Op naar de volgende episode in de nooit eindigende saga.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News