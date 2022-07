Ziedend het veld op in oefenmatch en een unieke tattoo: José Mourinho steelt de show tijdens voorbereiding AS Roma

De Conference League-winst tegen Feyenoord heeft veel losgemaakt.

Hij heeft een heldenstatus in Rome.

Hij is zelfs vereeuwigd als Romein op een muurschildering in het centrum van de stad.

En nu heeft José Mourinho zijn triomf(en) ook op zijn eigen lichaam laten vereeuwigen.

Donderdag postte de Portugees - met kortgeschoren haar - een filmpje op Instagram. “Er woeden bosbranden in mijn land. De brandweerlui zijn dappere mannen”, stak hij van wal, terwijl hij zijn bovenarm toonde met een witte pleister op. “Maar in deze moeilijke tijden moet je ook wat kunnen lachen. Er is nood aan humor. En daarom zal ik de komende dagen een geheim onthullen.”

Hij dreef de spanning op. Vintage Mourinho, die op Instagram geregeld uitpakt met een kwinkslag - zijn account moét u volgen.

Welk geheim hij dan prijsgaf?

Mourinho liet drie trofeeën tatoeëren. Een van de Champions League, de Europa League en de Conference League. “De vreugde van de Romeinen heeft me overhaalt. Ik wilde een speciale tattoo laten zetten. Iets dat alle clubs waar ik Europese prijzen mee won zou eren. Ik wou een unieke tattoo. En tot dusver kan alleen ik deze laten zetten.”

Mourinho won de Champions League met FC Porto (2004) en Inter (2010). De UEFA Cup/Europa League met FC Porto (2003) en Manchester United (2017) en de Conference League vorig seizoen met AS Roma. Hij is zo de eerste coach die die ‘treble’ op zijn palmares heeft.

Mourinho nam een jaar geleden over bij AS Roma van Paulo Fonseca. Vorig seizoen eindigden de Giallorossi pas zesde in de Serie A en werden ze uitgeschakeld in de kwartfinale van de Coppa Italia tegen Inter. De Europese triomf in de Conference League - ondanks twee nederlagen (6-1 en 2-1) in die campagne tegen godbetert Bodø/Glimt - maakte veel goed.

Benieuwd of Mourinho en AS Roma - mét Mile Svilar als tweede keeper - komend seizoen ook een prijs pakken. Ze zouden alvast een grote slag slaan op de transfermarkt: Paulo Dybala is volgens Italiaanse media namelijk transfervrij op weg naar Rome.

De voorbereiding verloopt tot dusver goed, met twee 2-0-zeges tegen Sunderland en Portimonense. In de oefenpot van woensdag tegen de Engelse tweedeklasser liet Mourinho zich wel gelden - to say the least. Nadat middenvelder Luke O’Nien - bekend van de serie ‘Sunderland ‘Til I Die’ - een zware overtredingen beging, stormde een woedende Mourinho het veld op. Hij ging verhaal halen en eiste dat O’Nien van het veld gestuurd werd. De scheidsrechter liet begaan. O’Nien zag er nadien het grappige van in. “Ik ga Rome een tijdje vermijden”, reageerde hij op sociale media.

Zou Mourinho er al mee kunnen lachen?

