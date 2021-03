Zidane sluit terugkeer van Ronaldo naar Real Madrid niet uit: “We weten wat hij allemaal voor onze club gedaan heeft”

Buitenlands voetbalZinédine Zidane sluit een terugkeer van Cristiano Ronaldo naar Real Madrid niet uit. “Het is mogelijk”, vertelde de Franse coach. “Maar vandaag is hij een speler van Juventus en we moeten hem en zijn huidige club respecteren.”

“Als er zoveel geruchten zijn over een terugkeer van ‘CR7', zit er misschien wel een grond van waarheid in?”, werd Zidane gevraagd in een interview met Sky. “Het is mogelijk, het is mogelijk”, antwoordde de Fransman. “We kennen Ronaldo en weten wat hij allemaal voor onze club gedaan heeft. Ik had het geluk hem te kunnen trainen en het is echt indrukwekkend wat hij allemaal kan. Maar vandaag is het Juventus dat daarvan profiteert en dat moeten we respecteren.”

Real-spits Karim Benzema zou graag weer aan de zijde van Ronaldo spelen (zie video hierboven). “Samen hebben we veel bereikt, veel doelpunten gescoord, mooie acties gemaakt. Dat is alweer drie jaar geleden. Natuurlijk wil ik dat dat terugkomt, maar ik heb er geen inspraak in. Ik ben geen trainer of voorzitter en weet ook niet hoe Cristiano zich voelt bij Juventus.”

Vervangers ‘CR7' scoren niet

De ‘vervangers’ van Ronaldo kunnen hoe dan ook maar moeilijk scoren voor ‘de Koninklijke’. Real Madrid spendeerde sinds het vertrek van de Portugees maar liefst 304 miljoen euro aan aanvallers: Eden Hazard (115 miljoen euro), Vinicius (45), Rodrygo (45), Mariano Díaz (22), Luka Jovic (60) en Brahim Díaz (17).

Volledig scherm © REUTERS

Dat zestal trof sinds 2018 maar 35 keer raak in totaal: Vinicius (13 goals), Rodrygo (8), Mariano Díaz (6), Hazard (4), Jovic (2) en Brahim Díaz (2). Een mager cijfer, zeker in vergelijking met het aantal doelpunten van Ronaldo. Die liet bij Juventus al 95 maal de netten trillen.

‘t Is dan ook geen verrassing dat Juve zijn Portugese vedette liever niet vertrekken. “Het is een voorrecht om met hem samen te werken en we willen hem bij ons houden. Hij maakt deel uit van de toekomst van Juventus”, verklaarde sportief directeur Fabio Paratici.

Ronaldo tekende zondag nog voor een loepzuivere hattrick tegen Cagliari. Het was zijn zevende perfecte trio in zijn loopbaan. De getergde Ronaldo weigerde na afloop interviews te geven. “De toekomst is morgen. Er valt nog veel te winnen met Juventus en Portugal”, verzekerde hij naderhand op sociale media.

Volledig scherm © AFP