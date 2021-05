Zidane over toekomst bij Real: “Ik zal de komende dagen met de club praten”

Buitenlands voetbal Sterk seizoen met gouden randje: onuitputte­lij­ke Tielemans nóg wat meer in harten van Leicester-fans, zodra ook nieuw contract?

15 mei Een sterk seizoen met een gouden randje. Wat. Een. Goal. Youri Tielemans. Matchwinnaar in de FA Cup, zijn eerste prijs in Engeland. De handtekening over een nieuw contract zal wel volgen: Youri is gelukkig bij Leicester. En na vandaag nóg wat populairder.