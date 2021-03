Zidane over Benzema, die nog steeds niet opgeroepen wordt voor Frankrijk: “Denk dat veel mensen het niet begrijpen”

Buitenlands voetbalLoopt er momenteel een betere Franse spits rond dan Karim Benzema? Kylian Mbappé misschien, maar diens profiel is totaal anders. De inmiddels 33-jarige spits van Real Madrid verkeert in de vorm van z'n leven, maar wordt na een schandaal nog steeds gepasseerd door Frans bondscoach Didier Deschamps. Een keuze die op veel weerstand botst, ook bij Real-coach Zinédine Zidane.

Karim Benzema verloor z’n plaats in de Franse nationale ploeg nadat hij een rol zou gespeeld hebben in een afpers-affaire rond Mathieu Valbuena, op dat moment een ploegmaat van Benzema bij Les Bleus. In het kader van die zaak, die dateert uit 2015, is Benzema in januari nog doorverwezen naar de correctionele rechtbank. Benzema speelde z'n laatste interland in oktober 2015. Hij was er dus niet bij toen Frankrijk de finale van het EK 2016 haalde en het WK 2018 won.

Real Madrid-coach Zinédine Zidane begrijpt niet dat Benzema na al die tijd nog steeds geen selectie in de bus kreeg. Dat vertelde hij op z'n persbabbel na de uitwedstrijd bij Celta Vigo, waarin Benzema twee keer scoorde. “Ik denk dat veel mensen het niet begrijpen. Maar voor mij is het natuurlijk beter dat hij bij ons blijft, dat is duidelijk.”

Niet enkel Zidane, maar ook Jean-Michel Larqué zou Benzema graag weer voor Les Bleus zien spelen. Dat vertelde de 73-jarige ex-international aan RMC Sport. “Ik verwijt Deschamps niets voor wat er in het verleden gebeurd is, maar ik vraag hem wel om Benzema te vergeven. Ik denk dat het Deschamps een groter man zou maken, na alles wat Benzema te verduren heeft gekregen.”

Zolang Deschamps bondscoach van Frankrijk is, lijkt Benzema niet te moeten hopen op een terugkeer bij de nationale ploeg. De spits maakte het zichzelf de laatste jaren nog wat moeilijker door enkele uitspraken te doen richting de selectieheer - “Ik denk niet dat hij racistisch is, maar hij is op een bepaald moment wel geplooid voor racistische strekkingen in Frankrijk” - én ‘collega’ Olivier Giroud: “Je verwart Formule 1 toch ook niet met karting? Ik weet dat ik de F1 ben. En dan ben ik nog aardig.”

Eén ding is zeker: Benzema zou niet misstaan in de spits bij Frankrijk. Dit seizoen was de aanvaller in 24 La Liga-optredens goed voor 17 goals en 6 assists. In de Champions League trof hij 5 keer raak in 6 matchen.

