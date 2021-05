Zidane is scherp voor Real Madrid in open brief: “De club gaf me te weinig vertrouwen”

Zidane ziet de open brief als afscheid aan de fans, zo schrijft hij. “Ik heb altijd gevoeld dat er iets heel bijzonders was tussen ons. Ik heb de grote eer gehad om als speler en coach deel uit te maken van de belangrijkste club uit de geschiedenis, maar bovenal ben ik gewoon een fan. Daarom wilde ik deze brief schrijven: om afscheid te nemen en om uit te leggen waarom ik heb besloten om te stoppen."

Zidane had nog één jaar contract, maar besliste zelf om Real Madrid te verlaten na een seizoen zonder prijs. “Dit is geen overhaaste beslissing. En ik ben het coachen allesbehalve beu. In mei 2018 vertrok ik omdat de ploeg iets nieuws nodig had om hongerig te blijven. Nu is het anders. Ik vertrek omdat ik voel dat de club niet meer het vertrouwen heeft dat ik nodig heb. Ik mis de steun om iets op te bouwen voor de middellange of lange termijn. Natuurlijk weet ik wat er bij Real verlangd wordt: als je niet wint, moet je vertrekken. Maar nu wordt alles wat ik heb opgebouwd zomaar vergeten. Om privileges heb ik niet gevraagd, wel om wat meer respect voor het verleden. Het deed mij én de spelers telkens pijn om na een nederlaag te lezen dat het bestuur me zou ontslaan als we de volgende match niet zouden winnen. Dat zijn zaken die doelbewust worden gelekt. Gelukkig had ik een geweldige spelersgroep.”