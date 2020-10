Zidane geeft update over situatie Hazard: “Blessure erger dan verwacht”

Zinédine Zidane gaf een nieuwe update rond Eden Hazard. Wanneer zien we de 29-jarige Rode Duivel eindelijk terug? Hazard is alvast weer beginnen trainen op het veld. “Zijn blessure was erger dan verwacht”, zegt de Real-coach op zijn persconferentie daags voor de Champions League-opener tegen Shakthar Donetsk. “Maar ik heb vertrouwen in de medische staf. Ik hoop hem binnenkort te kunnen recupereren. Voor een heel seizoen.”

Hazard liep op 29 september op training een spierblessure op in zijn rechterbeen. Een zoveelste episode van veel blessureleed. De verwachting was dat hij drie à vier weken out ging zijn. Vandaag zijn we exact drie weken later, maar speelklaar is hij dus nog niet.

Bayern, Juve, Barça

Het is ook afwachten of Real morgen kan rekenen op Sergio Ramos. De ervaren Spanjaard traint niet mee. “Hij is onze aanvoerder en sowieso een gemis, mocht hij ontbreken”, vertelt Thibaut Courtois - die andere Belg bij de Madrilenen - op de persconferentie. De Rode Duivel had het ook over de ambities van de Koninklijke. “We hebben de kwaliteiten en het vertrouwen om de Champions League te winnen. We zijn niet dé topfavoriet, we moeten rekening houden met Bayern, Juventus en Barcelona. Maar uiteraard gaan we er alles aan doen om die eindzege te pakken.”

Volledig scherm Courtois. © AFP