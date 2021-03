Zeven bepalende momenten uit de interlandcarrière van Zlatan: straffe stoten, maar ook ‘God' stoot soms op zijn limieten

Debuut als negentienjarige

Eind januari 2001 verdedigde Zlatan Ibrahimovic voor het eerst de kleuren van zijn land. In een vriendschappelijke wedstrijd tegen de Faeröer stond de Zweed negentig minuten tussen de lijnen. Een definitieve doorbraak betekende dat nog niet, want de spits trok in de daaropvolgende maanden nog zes keer het shirt van de nationale beloften aan. Maar na zijn eerste goal tegen Azerbeidzjan in oktober 2001 was hij vertrokken voor een goedgevulde interlandcarrière.

Eerste wedstrijd op een groot toernooi

Op het WK van 2002 maakte Zlatan zijn eerste optreden op een groot toernooi. In de eerste twee groepswedstrijden bleef hij op de bank, maar in de laatste mocht hij twee minuutjes invallen tegen Argentinië. Ibrahimovic speelde in totaal achttien keer op een groot eindtoernooi, vijfmaal op een wereldbeker en dertien keer op een EK. Alleen op het Europese landentoernooi kon hij de netten doen trillen. Door verspreid over de EK’s van 2004, 2008 en 2012 zes goals te maken, werd hij de eerste Zweed die op drie opeenvolgende Europese kampioenschappen scoorde.

EK 2004: sterk begin, maar einde in mineur

Op zijn eerste Europees Kampioenschap, in 2004, schoot Ibrahimovic pijlsnel uit de startblokken. In een 5-0-zege in de openingswedstrijd tegen Bulgarije scoorde Zlatan vanaf de stip het vierde doelpunt. Daarna scoorde hij tegen Italië op acrobatische wijze de gelijkmaker. Maar het toernooi eindigde in de kwartfinales toch nog in mineur voor Ibrahimovic, die met zijn misser in de strafschoppenreeks tegen Nederland mee verantwoordelijk was voor de uitschakeling.

Bekijk hier alle EK-doelpunten van Ibrahimovic, met ook nog pareltjes tegen Griekenland en Frankrijk:

Demonstratie tegen Engeland

Het is misschien wel één van de meest memorabele interlands ooit, omdat Zlatan Ibrahimovic in 2012 zijn duivels ontbond tegen Engeland. Ibracadabra scoorde maar liefst vier keer, al staat vooral zijn fabelachtige omhaal van op grote afstand in het collectief geheugen gegrift. Zo zette hij de 4-2 eindstand op het bord.

Bekijk hier een samenvatting van Zlatans onemanshow tegen Engeland:

In de schaduw van Cristiano Ronaldo en geen WK

In aanloop naar het WK van 2014 speelde Zweden een play-off-wedstrijd tegen Portugal, om een ticket voor Brazilië te bemachtigen. De confrontatie tussen Ibrahimovic en Cristiano Ronaldo werd een wedstrijd in die wedstrijd. Ronaldo scoorde in de heenwedstrijd het enige doelpunt in een 1-0-overwinning van Portugal, en leek tijdens de return in Zweden alle hoop weg te nemen met de 0-1. Maar twee goals van Zlatan later, stond Zweden zo'n twintig minuten voor tijd op één doelpunt van het WK, tot CR7 opnieuw zijn duivels ontbond en nog voor een 2-3-zege en WK-ticket voor Portugal zorgde. Geen wereldbeker dus voor Zlatan en Zweden.

Bekijk hier een samenvatting van de terugwedstrijd:

Meer geluk tegen Denemarken

Twee jaar later kende Zlatan meer succes in een kwalificatie-play-off voor het EK tegen Denemarken. Bij gebrek aan een wereldster bij de Denen, waren de spotlights uitsluitend voor Ibrahimovic. Hij scoorde in de 2-1-thuisoverwinning en trof ook twee keer raak in de terugwedstrijd in Kopenhagen (2-2). Ibra loodste zijn land zo naar het Europees Kampioenschap in Frankrijk, waarna hij afscheid zou nemen van de nationale ploeg.

Bekijk hier een samenvatting van de terugwedstrijd, waarin Ibrahimovic scoorde na een ingestudeerd nummer op hoekschop en op vrije trap:

Voorlopig laatste interland tegen België

Zijn voorlopig afscheid op het EK in Frankrijk was er niet één met de grandeur die Zlatans interlandcarrière verdiende. Hij speelde elke minuut, maar kwam niet tot scoren. Al zag hij tegen onze Rode Duivels een goal afgekeurd worden wegens een voorafgaande fout van een ploegmaat. Bovendien behaalde Zweden slechts een gelijkspel tegen Ierland, en verloor het telkens met 1-0 van Italië en ons nationaal elftal (na een goal van Nainggolan). Na de groepsfase zat het toernooi en zijn interlandcarrière er al op voor Ibrahimovic, al wordt in dat laatste dus snel verandering gebracht.

Volledig scherm Jan Vertonghen en Zlatan Ibrahimovic glijden naar de bal. © AP

Volledig scherm Toenmalig bondscoach Marc Wilmots steekt Ibrahimovic een hart onder de riem. © EPA

Volledig scherm Ibrahimovic maakt zich op voor een vrije trap tegen de Rode Duivels. © AFP

Volledig scherm Ibrahimovic struikelt over het been van Toby Alderweireld. © Photo News