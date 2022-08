Zes op een rij voor ‘Big Rom’ in debuutmatchen: Lukaku scoort na amper 82 seconden bij rentree bij Inter, dat in slot ontsnapt aan puntenverlies

Serie A82 seconden. Meer had Romelu Lukaku niet nodig om te scoren bij z’n comeback in de Serie A. ‘Big Rom’ is een specialist in debuutmatchen. Inter ontsnapte wel bij Lecce. Denzel Dumfries zorgde pas in de 95ste minuut voor de verlossing.