Zeer merkwaardige beelden: opgefokte Mancini deelt vuistslagen uit aan ploegmaats na winst Conference League

Time-out BBC moet excuses aanbieden nadat kijkers bizarre boodschap te zien krijgen: “Manchester United are rubbish”

De BBC heeft haar excuses aangeboden aan de kijkers nadat de boodschap “Manchester United are rubbish” (“Manchester United is waardeloos”, red.) op de live-ticker verscheen tijdens een tv-uitzending op dinsdag. De tekst verscheen onderaan het scherm tijdens een reportage over Roland Garros.

24 mei