Zakelijk Chelsea gaat, ondanks wereldgoal Taremi, voor het eerst sinds 2014 naar halve finales

Na de comfortabele 0-2-uitgangspositie leken de Blues relatief eenvoudig stand te houden tegen Porto – tot invaller Taremi in de blessuretijd met een prachtige omhaal alsnog de 0-1 maakte. Maar dat doelpunt kwam dus véél te laat om Chelsea nog in verlegenheid te brengen.

Porto maakte van bij de start wel duidelijk dat Chelsea geen avondwandeling zou wachten. Het voetbal was zo vol druk dat de Blues de bal moeilijk in eigen rangen konden houden. Maar met hoeveel energie het team van Sergio Conceiçao ook speelde, het leidde nauwelijks tot zuivere kansen. Jesus Corona knalde voor rust de beste mogelijkheid onbesuisd over. En Chelsea? Dat kreeg in de eerste helft geen bal tussen de palen. Na de pauze nam de pressing van Porto evenredig af met het geloof zich nog te kunnen plaatsen. Pulisic liet bij Chelsea na de doodsteek te geven met een zwakke deviatie. Porto bleef punch voor doel missen. Jammer voor de fantastische treffer van Taremi – à la de legendarische omhaal van Marco van Basten – maar die goal had eerder moeten vallen om te geloven in een nieuwe Porto-stunt, zoals tegen Juve.