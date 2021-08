Zaakwaarnemer Jorge Mendes probeert CR7 naar Manchester City te pushen, terwijl Portugees geblesseerd moet afhaken op training

Buitenlands voetbalIn welk truitje speelt Cristiano Ronaldo op 1 september? Als het aan zaakwaarnemer Jorge Mendes ligt, trekt de Portugees naar Manchester City. Al zijn ze daar voorlopig nog niet al te happig op de komst van de superster. City? PSG? Of toch gewoon Juventus? Wie wilt Cristiano? Ondertussen in Turijn: CR7 verlaat de training met een armblessure.

Cristiano Ronaldo (36) maakte naam en faam in het rode deel van Manchester, door tot 2009 bij United de pannen van het dak te voetballen. Hoe geliefd hij op Old Trafford ook is, dat zal natuurlijk snel gedaan zijn als hij naar stadsrivaal Manchester City trekt. Althans, dat is wat zijn zaakwaarnemer Jorge Mendes graag zou zien gebeuren.

Op het Italiaanse Sky Sport Italia klonk al dat Cristiano Ronaldo z'n ploegmakkers bij Juventus reeds had laten weten dat hij naar City zou trekken. Zo ver zijn we nog niet. Nadat Real Madrid, Manchester United en PSG Jorge Mendes al wandelen hadden gestuurd, ging de makelaar met z'n pronkstuk naar de Citizens. Ook daar wordt voorlopig niet gehapt, al steekt dat gerucht dezer dagen wel steeds meer de kop op. Juve wil 25 miljoen voor Ronaldo, City weigert een transfersom te betalen voor de 36-jarige Portugees.

Geen onbelangrijke factor in de transfersaga: de mogelijke transfer van Harry Kane (28) naar Manchester City gaat niet door. Kane maakte dit weekend als invaller zijn opwachting bij Tottenham, nadat hij enkele weken eerder zijn kat naar de training had gestuurd. De Spurs wijken niet af van hun vraagprijs: 175 miljoen euro. Tel daar nog bij dat City al 117,5 miljoen euro op tafel legde voor Jack Grealish...

Een zijspoor kunnen we het moeilijk noemen, maar CR7 heeft het niet meer naar z'n zin in Turijn. De Portugees moest op de openingsspeeldag vrede nemen met een stekje op de bank. Hij scoorde nog bijna de winning goal in de slotseconden, maar de VAR verpestte het feestje. “Cristiano zal honderd procent zeker blijven”, wist vicevoorzitter Pavel Nedved achteraf. De liefde van Cristiano voor De Oude Dame bekoelde al op 9 maart jongstleden, toen Juventus op eigen veld werd uitgeschakeld in de achtste finale van de Champions League door FC Porto. In de reacties na afloop – in de pers en op de sociale media onder de fans – werd hoofdzakelijk Ronaldo geviseerd. Vanmorgen verliet de Portugees het trainingsveld vroegtijdig met een blessure aan de arm.

Madrid leek de ideale bestemming, maar Real-voorzitter Florentino Pérez was daarover duidelijk: “Onmogelijk.” Ook Ronaldo gaf ondertussen aan dat zijn verhaal in de Spaanse hoofdstad geschreven is. Daar zijn ze immers volop bezig met de piste-Mbappé. Een eerste bod van 160 miljoen euro werd al naar de vuilbak verwezen door PSG. Moesten de Parijzenaars nog plooien en hun goudhaantje laten gaan, dan liggen er misschien ook daar toch nog opties voor Cristiano. Op dit moment toont PSG nog geen interesse.

Leo Messi en CR7 samen: het internet smult alvast van die gedachte.

