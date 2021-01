Youri Tielemans gidst Leicester met twee assists voorbij Southampton naar de tweede plaats

Serie A Cristiano versus Romelu, de twee strafste schutters van Italië lijnrecht tegenover elkaar. En zeggen dat ze ooit bijna ploegmaats waren

13:40 Zo veel heeft het niet gescheeld. Voor hetzelfde geld – ruim 70 miljoen euro – zwaaiden Romelu Lukaku en Cristiano Ronaldo theatraal om dezelfde bal in het gestreepte shirt van Juventus. Maar in plaats daarvan staan de twee strafste schutters dus morgenavond om 20u45 lijnrecht tegenover elkaar. Intussen legt die andere Ronaldo, voorganger van Lukaku bij Inter, de twee in de weegschaal. “Wat een sterke beer, die Lukaku.”