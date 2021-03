Youri Mulder en Aad de Mos sabelen Oranje en bondscoach neer na debacle in Turkije: “Op deze manier dreigt nieuw fiasco”

“Nu al alarmfase één.” “De angst zit ineens weer in de ploeg.” “Als een voetbalbejaarde al drie keer scoort, wat dan tegen Haaland?” De Nederlandse krantenkoppen liegen er niet om, daags na het onverwacht debacle in Turkije. Oranje ziet zijn kansen op WK-kwalificatie al na één speeldag stevig gehypothekeerd en dat is ook analisten Youri Mulder en Aad de Mos niet ontgaan. Waar De Mos enigszins verrast was door de wanprestatie, “want het ging de laatste tijd toch wel beter”, was Mulder dat allerminst. “Het was helemaal níks! Toen ik de opstelling vooraf zag, had ik er al een slecht gevoel bij. We vervielen weer in de oude modus, er stond een apathisch elftal op het veld.” De Mos vult gretig aan: “Amper concentratie, een te laag tempo, nauwelijks kansen gecreëerd en zelfs geen duels gewonnen. Voetbal begint bij inzet en duelkracht en dat is waar Nederland schromelijk in tekortschoot.”