Youri doet het weer: Tielemans wijst Leicester de weg tegen Brentford met heerlijke pegel

Buitenlands voetbal Ex-speler van Schalke 04 bleek vier jaar na ‘zijn dood’ springle­vend, vandaag start proces rond bizar verhaal

19 oktober Het vervolg van een bizar verhaal. Vorig jaar onthulde het Duitse Bild dat Hiannick Kamba, een ex-jeugdspeler van Schalke 04, in Duitsland vertoeft - en dat in blakende gezondheid. Opmerkelijk, want sinds 2016 nam iedereen aan dat Kamba gestorven was bij een auto-ongeluk in Congo. Het proces van de man en zijn ex-echtgenote start vandaag. Ze worden beschuldigd van het in scene zetten van Kamba’s dood om zo een bedrag van 1 miljoen euro te ontvangen via een overlijdensverzekering.