Yannick Carrasco wordt eerste basisspeler van de Duivels in Saoedi-Arabië en zal er 13 miljoen per jaar opstrijken

KIJK. Zó beleefde Lukaku zijn groots onthaal in Rome: “Mourinho had me gewaar­schuwd”

Nog maar eens de bevestiging dat de AS Roma-fans in de wolken zijn met de komst van Romelu Lukaku (30). Beelden gefilmd vanuit de wagen bij Romelu’s entree in Rome spreken boekdelen. Met de gsm in de hand is de spits ferm onder de indruk van hun enthousiasme. Inmiddels is de transfer van de Rode Duivel helemaal rond: “Er was maar één telefoontje nodig.” Lukaku wordt morgen, vóór de thuismatch tegen AC Milan, in het Stadio Olimpico aan het grote publiek voorgesteld.