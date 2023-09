Yannick Carrasco moet nog even wachten om contract van 13 miljoen netto te tekenen: “We spreken in Riyad af voor koffie”

Romelu Lukaku liet een voorstel passeren. Kevin De Bruyne vindt het een optie later in zijn carrière. Maar Yannick Carrasco (29) drukt nu al een transfer naar Saoedi-Arabië door. Een laatste gesprek met de clubleiding van Atlético vrijdag moest de obstakels van de baan ruimen. Al-Shabab wacht. Carrasco ontbreekt dit weekend in de selectie van Atlético en vliegt eerstdaags naar het Midden-Oosten. Voor Carrasco wordt het de tweede lucratieve transfer naar een nieuwe voetbalnatie die op geen euro kijken - eerder was hij in China aan de slag.

Atlético-trainer Diego Simeone wist vrijdagochtend hoe laat het was. Het was geen toeval dat hij jeugdspeler Rodrigo Riquelme op training uitprobeerde op de positie van Yannick Carrasco.

Liefst hadden Atlético en Simeone de deur dicht gehouden. Er was echter geen houden aan. Ondanks het feit dat vanuit Saoedi-Arabië de druk werd opgevoerd, met een lek van het akkoord op clubniveau voor 15 miljoen, gingen ze in Madrid de voorbije dagen nog even op de rem staan.

Daar fluisterden ze op een gegeven moment zelfs in dat er geen gesprekken liepen over de verkoop van Carrasco. Tactische leugentjes om er nog enkele miljoenen meer uit te halen en harde garanties te krijgen.

In de entourage van de speler beweerden ze op dat moment al het tegendeel. Daar zeiden ze dat alles voor een vertrek geregeld is. Het is nu nog wachten op de laatste krabbel van Atlético.

Carrasco kan bij Al-Shabab naar verluidt 13 miljoen euro netto per jaar gaan verdienen, meer dan het dubbele van wat bij bij Atletico verdiende, iets meer dan hij destijds in China had (10-11 miljoen). Er ligt een voorstel voor drie jaar met optie op tafel. Vrijdagnamiddag had Carrasco nog een laatste ontmoeting met de clubleiding om te overleggen over zijn uitgaande transfer. Om de laatste zaken uit te klaren. Hij zal laten weten dat hij absoluut naar Al-Shabab wil.

Vrijdagvoormiddag trainde hij nog gewoon mee, maar nadien zwaaide hij zijn ploegmaats en zijn trainer uit. ijn advocaten lazen de contracten na.

Zaterdagavond zat Carrasco nog altijd in Madrid. Omdat de transfermarkt in Saoedi-Arabië nog een tijdje open is, is er geen haast. De deal moet de komende dagen worden gefinaliseerd. Carrasco wacht op een groen licht om naar Saoedi-Arabië te kunnen vliegen voor zijn medische testen. Simeone liet hem alvast uit de selectie.

Volledig scherm © REUTERS

Carrasco heeft ervaring met kapitaalkrachtige competities. In 2018 trok hij op 24-jarige leeftijd naar China - een transfer ingefluisterd door de vele centen die er tegenover stonden. Carrasco kon in China wel een sluimerend knieprobleem laten rusten. Hij keerde in 2020 gelouterd terug naar Atlético, dat hem twee jaar eerder met veel plezier had verkocht voor 30 miljoen euro.

Carrasco is de eerste basisspeler van de Rode Duivels die er aan de slag gaat, de tweede landgenoot. Eerder tekende oud-Rode Duivel Jason Denayer al voor Al-Fateh - hij staat al anderhalf jaar niet meer op de radar van de nationale ploeg. Romelu Lukaku sloeg een voorstel van Al-Hilal af, ook al kon hij er vier keer meer verdienen dan in Europa. Hij vertrok uiteindelijk op huurbasis naar AS Roma.

Grootste sterren in de Saoedische Pro League zijn Cristiano Ronaldo, Neymar en Karim Benzema.

Atlético-coach Simeone: “Spreken af in Riyad voor koffie” Op zijn wekelijkse persbabbel bevestigde Diego Simeone, coach van Atlético Madrid, het vertrek van Carrasco naar Saoedi-Arabië. “Dat was ingecalculeerd en we hebben ernaar gehandeld. Yannick voelde nu de nood om te vertrekken”, verklaarde de Argentijn. “Ook al is het nog niet officieel, we zullen in Riyad afspreken voor een koffie en een knuffel. Ik hou heel veel van Yannick als persoon. Jongens die alles geven voor mijn team ben ik heel dankbaar, en Yannick is één van hen. Aan zijn vervangers om ervoor te zorgen dat ze het minstens even goed doen als hem.” Carrasco ontbreekt in de selectie bij Atlético.

Volledig scherm Simeone met Carrasco. © ANP / EPA