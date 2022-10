Xabi Alonso nieuwe coach van Club-opponent Leverkusen, Spanjaard stond eerder op de radar van blauw-zwart

Buitenlands voetbalBayer Leverkusen - in de Champions Leaguegroep van Club Brugge - neemt na een dramatische start afscheid van coach Gerardo Seoane. De Spaanse voormalige topvoetballer Xabi Alonso neemt het roer over. Pikant detail: blauw-zwart dacht aan Alonso toen Philippe Clement vertrok.

Leverkusen kon dit seizoen nog maar eenmaal winnen en telt na acht speeldagen in de Bundesliga vijf punten. Alleen rode lantaarn Bochum doet slechter. Ook in de Champions League loopt het eerder moeizaam voor de Duitsers, die na een 2-0-zege op de tweede speeldag tegen Atlético Madrid drie punten tellen na drie speeldagen. Op de eerste speeldag was Club Brugge met 1-0 te sterk. Gisteren verloor Leverkusen bij Porto.

De 43-jarige Zwitser was sinds de lente van 2021 T1 bij Leverkusen, dat meteen een opvolger in huis haalt met Xabi Alonso. De 40-jarige Spanjaard voetbalde in het verleden voor onder meer Liverpool, Real Madrid en Bayern München maar heeft als coach nog geen ervaring op het hoogste niveau. Hij was jeugdtrainer bij Real en vanaf 2019 beloftencoach bij Real Sociedad, waar hij zijn voetbalcarrière begon.

“Ik herinner me Leverkusen als een geweldige club uit mijn tijd in Duitsland”, zegt Alonso in een eerste reactie. “De club heeft altijd geweldige spelers gehad en ik zie ook veel kwaliteit in de huidige selectie. In mijn gesprekken met de club merkte ik al snel dat ze, ondanks de huidige moeilijke situatie, nog steeds ambitieuze doelen heeft. Ik ben zeer geïnteresseerd in deze taak en ben er zeker van dat we zullen slagen.”

In de winter van 2022, toen Philippe Clement naar AS Monaco trok, dacht het bestuur van Club Brugge aan Alonso. Hij was in een niet zo ver verleden te gast in het Belfius Basecamp. Ze hadden een goed gesprek en het contact werd steeds onderhouden. Club koos echter voor Alfred Schreuder, die nu bij Ajax zit.

