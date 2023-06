Workaholic Vincent Kompany slaapt vaak slechts vier uur per nacht: “Ik kan vijf dagen aan een stuk keihard gaan, zo verantwoord ik een vrije namiddag”

Liefde voor de Cruijff-filosofie: “Dankzij Pep was cirkel rond”

“Ik heb mijn volledige jeugdopleiding bij Anderlecht gespeeld”, zegt Kompany in The Overlap. “We speelden volgens de Cruijff-filosofie. Als jonge kinderen keken wij op de bus op weg naar matchen naar videobanden van Johan Cruijff. Dat heeft een grote indruk op mij nagelaten. Ik heb dat nog tegen de vrouw van Cruijff gezegd toen ik haar ontmoette. Alles draaide om mooi voetballen, maar van zodra ik in de eerste ploeg van Anderlecht kwam, verdween dat. Daarvoor durfde ik dribbelen en passen. Dat heb ik dertien jaar lang niet mogen doen. In Engeland heb ik altijd geleerd dat ik mensen moest beuken (lacht). Dat vond ik fantastisch hoor. Ik zat veel in de gym, zodat ik kon worstelen met Stoke-verdedigers. Toen kwam ik op mijn dertigste Pep Guardiola tegen en veranderde alles. Plots was de cirkel rond. Ik verloor vijf kilo en mocht weer voetballen als voorheen. Met Burnley spelen we veel uit balbezit, maar dat is voor mij geen doel op zich. Ik wil de bal veel hebben als ik het gevoel heb dat we er iets mee kunnen doen. Ik weet dat de Premier League ons wat dat betreft nederig zal maken, maar zo deden we het in de Championship en het iets waar ik in geloof.”

Lange werkdagen en korte nachten: “Mechanisme gevonden om op te laden”

Volgens zijn assistent Craig Bellamy werkt Kompany doorgaans door tot 22 uur. Nachten van slechts vier of vijf uur zijn geen uitzondering. “Ik werd hard, ja”, geeft de voormalige Rode Duivel toe. “Ik heb een goed mechanisme gevonden om te pauzeren wanneer het echt moet. Ik kan vijf dagen na mekaar keihard gaan. En als je dat doet, dan kan niemand je verwijten dat je eens een namiddagje vrij neemt. Zo rechtvaardig ik het ook naar mezelf toe. Ik weet dat ik er alles aan doe, dus voel ik me er niet schuldig over.”

Periode bij Anderlecht: “Combinatie van Manchester United en Chelsea”

In Engeland is er de perceptie dat Kompany door zijn recordseizoen met Burnley enkel weet wat winnen is. Gaat hij dan wel gewapend zijn voor de Premier League? “Hiervoor zat ik bij Anderlecht. Dat was in een soortgelijke situatie als Manchester United verzeild geraakt: een grote club, maar door verschillende redenen bleven de resultaten al jaren uit. Combineer het Chelsea van vorig seizoen met Man United en dan heb je wat er bij Anderlecht gebeurde. In zo’n situatie belandde ik. Je moet het allemaal leren begrijpen om het op een juiste manier te kunnen vertalen naar je groep. Je moet erop hameren dat ze vooruitgang moeten blijven boeken, ook als er veel kritiek komt. Eens je die horde hebt genomen en blijft volharden, zullen ze altijd in je blijven geloven. Met Burnley kregen we in de voorbereiding elke match een pak slaag, maar het ging me om het proces. Daarvan heb ik de spelers kunnen overtuigen. Daarbij: als je een slechte match speelt, klasseer die en ga verder. Want over drie dagen komt er weer een nieuwe aan.”

De keuze voor Burnley: “Voel me nergens te groot voor”

“Waarom ik vorig jaar voor Burnley koos? Eerst en vooral: in het leven ben je nergens te groot voor. Ik zal altijd zorgen dat ik zoveel mogelijk informatie voorhanden heb voordat ik een beslissing neem. Perceptie laat me koud. Mijn vader vond het destijds vreemd dat ik voor Manchester City tekende, terwijl ik bij Hamburg zat. Dat was destijds een grote club in de Bundesliga en een vaste Champions League-deelnemer, maar het was voor mij op daar. Ik doe niet aan instinctieve beslissingen en analyseer alles zéér uitgebreid voordat ik een keuze maak. Als ik mezelf niet kan overtuigen dat een bepaalde beslissing de juiste is, dan doe ik het niet. Dan kan ik achteraf ook geen spijt hebben.”

Omgang met spelers: “Het is een privilege als je naam valt al in de nabespreking”

“Voor mijn spelers probeer ik de trainer te zijn die ze nodig hebben. Ben ik hard? Ik probeer eerlijk met ze te zijn. Ze moeten beseffen dat het een privilege is als hun naam valt in de nabespreking, want we zitten met een selectie van 20 à 25 jongens. Wat er in de meetings wordt gezegd, is essentieel. Niet alleen jij leert, maar iedereen om je heen zal voorkomen dat dezelfde fout opnieuw wordt gemaakt. Je moet als speler alle middelen aanwenden om beter te worden, want alleen zo blijf je stappen zetten. Mijn spelers mogen fouten maken en kansen missen. Zolang ze zich willen verbeteren, zullen ze altijd mijn steun hebben. Ik houd ervan om ze te ontwikkelen. Dat proces intrigeert me. Jack Grealish was nog niet zo gek lang geleden een Championship-speler. Dus, laat niemand je zeggen dat je niet goed genoeg bent. Bij dit Burnley zitten er ook spelers die op een dag in de absolute top zullen spelen.”

Burnley in Premier League: “Zullen geen 100 punten halen”

Burnley werd het voorbije seizoen kampioen met 101 punten, een recordaantal. “Als ik realistisch ben, zullen we er in de Premier League niet zoveel halen (lacht). Wat onze doelstelling dan wel is? Ik haat het om ergens een plafond op te zetten. Als we niet degraderen, zal ik aan het einde van het seizoen met zekerheid zeggen dat het een geweldig seizoen was. Maar ik zal dat aan de start van de competitie niet verkondigen. Dat zit niet in mij. Uit mijn spelerstijd weet ik wat de gevaren van de Premier League zijn. De kwaliteiten van de toppers, de snelheid van uitvoering, de snedige counters, … Maar ik zal op een bepaalde manier met tools moeten komen waarmee we ons kunnen amuseren in die competitie.”

Nieuwe aankopen: “Spelers Burnley concurreren met elke speler ter wereld”

Kompany shopte vorig seizoen veelvuldig in de Belgische Jupiler Pro League. Het is afwachten of hij dat deze window opnieuw zal doen. Vers bloed is in ieder geval onderweg. “Ik heb altijd tegen mijn spelers gezegd: jullie concurreren met elke speler ter wereld die betaalbaar is voor Burnley Football Club. Als ons budget pakweg 10 miljoen is, dan moet jij beter zijn dan eender welke speler die 10 miljoen waard is. Daarbij houd ik rekening met karakter, teamcohesie, clubverdiensten – die moet je altijd respecteren – maar als speler mag je niet te comfortabel worden. Als je voor het eerst iets hebt gewonnen in je leven, weet je nooit hoe iemand zal terugkomen. Daardoor wil ik een open mind hebben. Ik wil zien hoe iedereen terugkeert uit vakantie en zich staande houdt in de Premier League. We gaan niet de markt op voor een speler die een beetje beter is dan wat we nu hebben. Neen, daarvoor hebben we nog te veel jongens met groeimarge. Wel kijken we altijd rond naar jongens met potentieel.”

