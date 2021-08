Wordt het PSG? Messi lijkt steeds meer op weg naar Parijs: “De club wil de deal dit weekend nog afronden”

Verschillende betrouwbare journalisten zijn het er unaniem over eens: Lionel Messi trekt naar Paris Saint-Germain. Volgens het Engelse The Athletic zou de Argentijn gisteravond al gesproken hebben met zijn landgenoot en PSG-coach Mauricio Pochettino. Die wimpelde op de persconferentie in aanloop naar de eerste competitiewedstrijd van de Parijse club elke vraag over De Vlo vakkundig af.

Volgens Romano zouden enkel de regels van de Financial Fair Play die deal nog in de weg staan. Al heeft PSG dankzij de oliedollars van voorzitter Nasser Al-Khelaifi wel wat financiële slagkracht. De Franse tv-journalist Mohamed Bouhafsi meent dan ook dat de deal al bijna rond is. Volgens hem zou Messi in Parijs een contract voor twee jaar tekenen, met optie op nog een extra seizoen. Na een onderhoud met vader Jorge Messi zou alles dit weekend nog in kannen en kruiken moeten zijn.