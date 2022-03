Wordt Haaland ploegmaat van De Bruyne? Man City probeert Noorse spits naar Premier League te halen

Het vertrouwen van City is gegroeid na een positieve meeting in Monaco, begin februari, volgens The Times. De details van een eventuele transfer zijn al doorgesproken met Haalands makelaar, Mino Raiola. City heeft voldoende middelen om de opstapclausule van 75 miljoen euro in zijn contract bij Dortmund te betalen. En ze zijn ook bereid om op de looneisen van Haaland en zijn entourage in te gaan. De hoge commissielonen die Raiola en vader Alf-Inge vragen, nemen ze erbij. De totale kostprijs van een deal zou de 120 miljoen euro benaderen. Benieuwd of ze de Noorse spits (21) een hoger loon betalen dan Kevin De Bruyne, met gegarandeerd 25 miljoen euro bruto per jaar de grootverdiener bij de Citizens.