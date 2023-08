“Woke staat gelijk aan mislukking”: Donald Trump zet aanval in op Team USA dat één millimeter met WK-exit bekoopt

“De schokkende en totaal onverwachte nederlaag van het US Women’s Soccer Team tegen Zweden is voor de volle 100 procent symptomatisch voor wat er met onze ooit geweldige natie gebeurt onder ‘Crooked’ (onoprechte, nvdr) Joe Biden. Vele van onze speelsters waren openlijk vijandig ten opzicht van Amerika. Geen enkel ander land heeft zich ooit al zo gedragen. Niemand kwam zelfs niet in de buurt van zo’n gedrag.” Zo weigerden sommige speelsters het volkslied mee te zingen. Trump nog: “WOKE EQUALS FAILURE. (Woke staat gelijk aan mislukking). Knap schot Megan, de USA gaat naar de hel!!!” Om dan af te sluiten met zijn slogan ‘Make America Great Again’.

KIJK. Lina Hurtig ziet beslissende penalty na VAR-moment over de lijn goedgekeurd

Maar Rapinoe moest het ook bij vele fans ontgelden. Nadat ze haar penalty over trapte en zo de kans miste om USWNT op een 4-2-voorsprong in de reeks te zetten, stapte ze al grijnzend en licht lachend terug naar de middencirkel. “Ik snap niet wat hier grappig aan is? Dit duidt erop dat dit team het WK ook als een lachertje opnmam. Tot zover de rol van Rapinoe als rolmodel”, luidde een van de vele reacties.

“Dit is zwarte humor”, verklaarde tweevoudig wereldkampioene Rapinoe bij FOX haar lachje. “Nog nooit heb ik een penalty over getrapt. De keerzijde van de geweldige sport die voetbal is. De eerste keer dat ik in het verliezende kamp zit bij een penaltyreeks. Ik vond ons wel echt goed spelen en ben blij dat we er op zo’n manier zijn uitgegaan. Ik weet dat dit een triest einde is, maar ik ben vooral dankbaar. Het was een eer voor mij om voor USWNT te mogen spelen.” Rapinoe kwam op dit WK enkel in actie als invaller. Tegen Zweden zelfs pas tijdens de verlengingen, maar ook daarin had ze geen impact.